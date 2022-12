Trains cancelled for infrastructural developmental work: Check details

Maligaon: In view of Pre-Non Interlocking from December 2 to December 5 and Non Interlocking work from December 6 to December 8 at Barauni Station under Sonpur Division of East Central Railway, following trains will be cancelled, diverted and rescheduled as mentioned below.

Cancellation of train services:

Train no. 15713/15714 (Katihar – Patna Jn. – Katihar) Intercity Express, Train no. 03316 (Samastipur Jn. – Katihar) passenger & Train no. 05249 (Katihar – Barauni Jn.) passenger commencing journey from 06 th to 08 th December, 2022 will remain cancelled.

Diversion of trains:

Train no. 13281 (Dibrugarh – Rajendra Nagar) Express commencing journey on 05 th December, 2022, Train no. 15668 (Kamakhya – Gandhidham) Express & Train no. 15646 (Dibrugarh – Lokmanya Tilak) Express commencing journey on 07 th December, 2022 will be diverted via Khagaria Jn. – Munger – Kiul Jn.

& 07 December, 2022 and Train no. 28182 (Katihar – Tatanagar) Express will be diverted via Khagaria Jn. – Sabdalpur Jn. – Munger – Jamalpur – Kiul Jn. Train no. 14037 (Silchar – New Delhi) Express commencing journey on 05 th December, 2022 will be diverted via Malda Town – Kiul Jn. – Mokama Jn. – Patna Jn. – Danapur; Train no. 12487 (Jogbani – Anand Vihar Terminal) Express commencing journey from 05 th to 07 th December, 2022 will be diverted via Khagaria Jn. – Singhiya Ghat – Samastipur Jn. – Muzaffarpur Jn. – Hajipur Jn. – Patliputra; Train no. 15707 (Katihar – Amritsar Jn.) Express commencing journey from 05 th to 07 th December, 2022 will be diverted via Khagaria Jn. – Singhiya Ghat – Samastipur Jn.; Train no. 15483 (Alipurduar Jn. – Delhi) Express commencing journey from 05 th to 07 th December, 2022 will be diverted via Kishanganj – Kumedpur – Malda Town – Kiul Jn. – Mokama Jn. – Patna Jn.; Train no. 15909 (Dibrugarh – Lalgarh) Express commencing journey from 05 th to 07 th December, 2022 will be diverted via Khagaria Jn. – Singhiya Ghat – Samastipur Jn. – Muzaffarpur Jn.

Rescheduling of trains: Train no. 03367 (Katihar – Sonpur Jn.) passenger commencing journey on 03rd & 05th December, 2022 is rescheduled at 08:45 hours instead of 04:45 hours; Train no. 05263 (Katihar – Samastipur Jn.) passenger commencing journey on 03rd & 05th December, 2022 is rescheduled at 10:35 hours instead of 08:35 hours; Train no. 15909 (Dibrugarh – Lalgarh) Express commencing journey on 02nd & 04th December, 2022 is rescheduled at 11:35 hours instead of 10:20 hours; Train no. 15667 (Gandhidham – Kamakhya) Express commencing journey on 03rd December, 2022 is rescheduled at 15:15 hours instead of 13:15 hours.

